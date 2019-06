Nå starter straffesaken mot Svein Ludvigsen

Innenriks

To av de tre skal etter planen være til stede når den oppsiktsvekkende straffesaken kommer opp for Nord-Troms tingrett tirsdag morgen. Den tredje av de fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet, og kommer ikke til å være til stede. Derimot skal det spilles av et opptak av et tilrettelagt avhør mannen har gitt under etterforskningen når det er tid for hans forklaring.

Alle de tre fornærmede hadde kommet til landet som asylsøkere da Ludvigsen kontaktet dem på 2010-tallet. Tiltalens hovedpunkt gjelder en mann som var mellom 17 og 24 år gammel da han jevnlig skal ha hatt «ulike former for seksuell omgang» med Ludvigsen. Han har oppgitt at han fryktet Ludvigsen skulle ta fra ham statsborgerskapet hvis han fortalte noe om det.

Bekrefter relasjon

Det er ventet at den tidligere Høyre-toppen, statsråden og fylkesmannen i Troms kommer til å nekte straffskyld når tiltalen er lest opp for retten. Han bekrefter å ha hatt en relasjon til de tre, men nekter for at han har utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med dem. Deres kontakt knytter seg til Ludvigsens store, menneskelige engasjement, ifølge forsvaret.

– Han har gjennom et langt liv hatt et stort engasjement på veldig mange områder, for næringsliv, eldre, unge, barn og skole. Han intensjoner må i hvert fall ikke settes i tvil som følge av de beskyldningene som nå rettes mot ham, sier Ludvigsens forsvarer, Kai Vaag, til NTB.

Karaktervitner

Han har stevnet seks vitner som kjenner Ludvigsen privat og profesjonelt og som «kan belyse hans store engasjement, både fort samfunnet og enkeltmennesker, som det har stor betydning for retten å få innblikk i», ifølge Vaag.

– Ludvigsen har krav på å bli ansett som uskyldig inntil det foreligger dom i saken, poengterer Vaag.

Saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum, ifølge VG.

