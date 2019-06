Sylvi Listhaug vil at foreldre skal betale for skolemat

Innenriks

Debatten om å innføre skolemat i Norge har rast i årevis, og nå kommer også Listhaug på banen. Overfor VG viser hun til at foreldre er vant til å betale matpenger i barnehagene.

– Vi vil oppfordre landets kommuner til å vurdere om de i samarbeid med foreldre, frivillige og lokale aktører kan innføre en ordning hvor de tilbyr elevene mat, eventuelt med foreldrebetaling, sier hun til VG.

500 i måneden

Listhaug mener en pris på mellom 300 og 500 kroner i måneden kan være aktuelt og tror mange foreldre vil sette pris på å betale for å slippe å lage matpakke.

– Jeg tror de fleste har råd. Det er jo også en kostnad ved å lage matpakker hver morgen, sier hun og mener det må være egne ordninger for å ivareta barn i lavinntektsfamilier.

Et SV-forslag om gratis skolemat betalt av staten behandles i Stortinget denne uka. Arbeiderpartiet ønsker også gratis skolemat og kommer til å støtte SVs forslag, opplyser Ingvild Kjerkol i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Ap vil finansiere skolematen blant annet gjennom et styrket kommunebudsjett.

Ikke imponert

Kjerkol er ikke imponert over Listhaugs forslag.

– Listhaugs forslag er som å be sultne barn spise kake. Når en av sju sitter på skolen uten mat i magen, er problemet at man i noen familier har dårlig råd. Å foreslå at foreldre kan betale for maten er ikke noe annet enn å si at hun ikke har tenkt å gjøre noe, mener Kjerkol.

Høyres skolepolitiske talsperson og første nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen, synes et godt skolemåltid er viktig og bra, men mener et statlig pålegg og en A4-løsning ikke er veien å gå. Han mener at det må være opp til kommunene å finne løsninger som er tilpasset lokale behov.

(©NTB)