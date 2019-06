Halvutdannede lærere i Nord-Norge får skreddersydd tilbud

Innenriks

Universitetet i Tromsø og Nord universitet har fått godkjenning for et tilrettelagt studieløp for dem som allerede har opparbeidet minst 150 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen eller fireårig grunnskolelærerutdanning. De har fått totalt 4,3 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet.

Anslag viser at omtrent 200 personer kan være potensielle for ordningen.

– Denne forsøksordningen skal bidra til at flere dyktige personer med undervisningserfaring kan få formell lærerkompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Hun mener dette forsøket både gir de som allerede jobber i skolen kompetanseheving, fast tilsetting og høyere lønn, samtidig som lærermangelen kan reduseres.

Nybø ber de som kan være aktuelle for ordningen, om å ta kontakt med et av universitetene så snart de kan. Universitetene tar sikte på å ta inn studenter allerede til høsten.

Omtrent 400 lærerårsverk blir utført av ukvalifiserte i Nordland, Troms og Finnmark, men andelen er lavere i år enn i fjor, opplyser Kunnskapsdepartementet. I Finnmark gikk andelen ned fra 9,6 til 9,5 prosent, i Nordland fra 7,3 prosent til 6,9 prosent, og i Troms fra 6,5 prosent til 6,0 prosent.

(©NTB)