Sjømannsforbundet mener Hurtigruten bryter forskrift på jomfruseilas

På sin aller første publikumsseilas skal det splitter nye NIS-registrerte ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen seile langs norskekysten. Ifølge forskriften må passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) anløpe minst to utenlandske havner før eller etter de legger til kai ved norske havner.

Onsdag legger hybridskipet ut på jomfruseilas fra Tromsø til Nordkapp og Kirkenes, før det seiler sørover til det som ifølge reiseplanen er eneste utenlandske havn på turen, Hamburg i Tyskland.

Deretter går den 11 dager lange seilasen kalt «Roald Amundsens høydepunkter langs norskekysten» til norske havner i Bergen, Geiranger, Ålesund, Trondheim, Bodø, Reine, Svolvær, Hammerfest, Kirkenes, Honningsvåg og Tromsø.

– Helt uakseptabelt

Før helgen varslet Norsk Sjømannsforbund både Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet om det de mener er et klart brudd på bestemmelsene om å føre passasjerer mellom norske havner.

– Det er helt uakseptabelt at et seriøst selskap ikke klarer å forholde seg til norsk lov, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund til NTB.

I fjor konkluderte Sjøfartsdirektoratet med at Hurtigruta brøt loven da skipet Spitsbergen stoppet ved flere norske havner under en seilas til Svalbard. Også Spitsbergen var NIS-registrert. Hansen i Sjømannsforbundet mener Hurtigruta burde ha lært av feiltrinnet.

Hurtigruten: Bryter ikke loven

Hurtigruten er uenige i at de brøt loven på Svalbard-seilasen i fjor, og er uenige i at de kommer til å bryte loven på jomfruseilasen.

– Dette stemmer ikke. Da vi måtte endre jomfruturen til MS Roald Amundsen, ble det selvfølgelig tatt høyde for regelverket, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Til Sysla opplyser rederiet at de også vil anløpe den tyske havnen Cuxhaven om natten, noe de mener er i tråd med forskriften.

Cuxhaven-anløpet kommer siden Hurtigruten har måttet gjøre noen justeringer på ruten på grunn av forsinket leveringen av skipet. Havnen kommer imidlertid ikke fram av seilingsplanen selskapet har lagt ut på sine nettsider mandag ettermiddag.

– Skipet er innom to utenlandske havner, og vi bryter ikke noen regler, sier Bjørnflaten, og legger til at det er uaktuelt å endre seilingsruten.

– Må være annonsert

Sjømannsforbundet mener Cuxhaven-anløpet ikke gjør seilasen lovlig.

– Det står klart og tydelig i forskriften at anløpene skal være planlagt og annonsert for at de skal kunne komme inn under forskriften for NIS-registrerte skip, sier Hansen til NTB.

Sjøfartsdirektoratet opplyser til NTB at de har mottatt rapporten fra Norsk Sjømannsforbund, og at de er i kontakt med Hurtigruten.

– Vi er i dialog med Hurtigruten, og avventer tilbakemelding fra dem i løpet av dagen. Basert på tilbakemeldingen vil vi vurdere hvordan Hurtigrutens planlagte seilas stiller seg i henhold til regelverket. Vi presiserer at seilasen ikke er påbegynt enda, og det er derfor for tidlig å vurdere eventuelle sanksjoner, skriver kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i en epost til NTB.

Andre arbeidsvilkår

Hensikten med restriksjonene NIS-registrerte skip er underlagt, er å hindre utkonkurrering av skip som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Det er for eksempel ikke samme krav til at besetningen på NIS-registrerte skip får norske lønns- og arbeidsvilkår.

I NIS står rederier i stor grad fritt til å velge hvor de vil rekruttere arbeidskraft fra, så lenge sikkerhetskravene til stillingene er oppfylt. NIS-loven krever at alle ansattforhold dekkes av tariffavtaler, men åpner for avtaler med arbeidstakerorganisasjoner fra den ansattes hjemland.

