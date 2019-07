Sjekk om veien din har fått nytt nummer

Innenriks

Omleggingen skjer fordi alle riks- og fylkesveier skal ha unike veinumre, melder Statens vegvesen.

Nødvendig omskilting og oppdatering av dagens skilt vil være gjennomført innen utgangen av 2019.

I Vesterålen gjelder dette følgende veier:

Veitype Gammelt Nytt Strekning

F 893 7644 Hanøy XE10- Hanøy Fk F 901 7646 Straume - Straume rkj. F 903 7648 Straume - Skarvågen F 909 7650 Pollen - Uvåg F 911 7652 Skålbrekka - Veanova F 913 7654 Rottåsen - Guvåg F 915 7656 Rise - Hovden F 916 7658 Nykvåg øst - Nykvåg kai F 917 7660 Eide - Grimstad F 918 7662 Ramnåsen - Sund F 919 7664 Kråkberget - Husjorda F 933 7666 Oppmyre - Sommarøy F 935 7668 Myre - Stø F 937 7670 Strengelvåg - Gisløy F 938 7672 Skogly - Høydal F 939 7674 Elvenes - Myre F 942 7676 Hjellsand - Øksnes F 943 7678 Klo nord - Klo F 950 7680 Skjellfjord - Sandset F 951 7682 Selnes - Homstad F 952 7684 Oshaugen - Nuva F 955 7686 Selnesvann - Smines F 956 7688 Vik - Bremnes F 959 7690 Leirbogen - Røkenes F 960 7692 Godfjordbotn - Myrland F 972 7694 Dragnes - Loviknes F 973 7696 Vågraet - Dalen F 974 7698 Bjørnskinn - Nordmela F 975 7700 Bømyra - Åknes F 976 7702 Å - Haugland F 982 7704 Skarstein - Erås F 985 7706 Andøy bru - Risøyhamn XFv82

De nye veinumrene er satt sammen slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesgrenser. En vei som går over flere fylker skal ikke lenger endre veinummer på grensen, men beholder sitt veinummer hele tiden.

Det gjør at veinumrene for både europa-, riks- og fylkesveier blir unike på landsbasis. Omskiltingen skal være avsluttet innen utgangen av året.

Det nye nummersystemet gjør at riksveier får numre fra 1 til 999 og de viktigste fylkesveiene, mens de andre fylkesveiene får et firesifret nummer.

I Troms beholdt 16 fylkesveier samme tresifrede veinummer og to strekninger har gått over til å bli europavei. I Finnmark beholdt åtte fylkesveier nummeret sitt og tre gikk over til riksveier, mens Nordland beholdt gammelt veinummer på 32 strekninger mens to gikk over til riksveinummerering.

