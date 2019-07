Historisk bunnotering for Ap i Tromsø

Innenriks

Med en nedgang på 3,2 prosentpoeng siden mai, havner Ap marginalt bak Høyre på målingen In Fact har gjort for Nordlys. Høyre ligger på 17 prosent, en nedgang på 0,6 siden forrige måling, som altså ble gjort for to måneder siden. Både bevegelsen og avstanden til Ap er innenfor feilmarginen på 3 prosentpoeng.

– Det er gjort et grundig programarbeid, og vi har et godt partiprogram. Men vi har ikke klart å vise fram politikken vår, sier Ap-veteran Torbjørn Trondsen til avisen.

– Vi har en ordførerkandidat som så langt ikke har klart å få fram hva han og partiet skal gjøre. Dette er en utydelighet vi ikke bare ser i Tromsø kommune. Sånn er det dessverre i hele partiet. Vi er for uklare.

Frp går tilbake 2,8 til 9 prosent. KrF er ned 0,4 til 1,5 prosent, mens Venstre går tilbake 1,4 og havner på 2,3 prosents oppslutning.

I den rødgrønne leiren går SV fram 3,1 til 12,7 prosent, og Sp øker med 0,5 til 10,9. Rødt faller 1 prosentpoeng og ender på 8,5 prosent. Nei til bompenger går fram 3,3 og ligger nå likt med SV på 12,7 prosent.

