– Maritime patruljefly er ikke nok til å sikre norske havområder i nord

I en pressemelding tar BFO kraftig til motmæle mot et innlegg Bakke-Jensen har hatt i nordnorske aviser de siste dagene.

Der skriver forsvarsministeren at fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly skal sikre forsvarsevnen i nord.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, heter det i innlegget.

Men de nye flyene, som skal være på plass i 2023, løser på ingen måte alle oppgavene til Forsvaret i nord, mener BFO.

– Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i nord at «forsvaret tar vare på dere». Han argumenterer med at nye maritime patruljefly vil gi Norge den sikkerheten man trenger i våre havområder. Han om det, skriver BFO i tilsvaret.

De peker på at Forsvarets oppgaver er omfattende og både skal sikre norske interesser i avtalte fiskerisoner og kontrollere store havområder som grenser til russisk interessesfære.

– Å tro at P-8 skal løse dette alene, er å tillegge flyet mer kapasitet enn det kan levere. Som kyststat må Norge ha kapasiteter som utfyller hverandre. Derfor må luftkapasitetene følges opp av en atskillig mer robust kystvakt og marine. Først når dette er ordnet, vil forsvarsministeren ha sine ord i behold, skriver BFO.

