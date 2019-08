Skagen kan bli tungt rammet, Widerøe truer med å legge ned de fleste av sine kommersielle ruter

Innenriks

Det er flesteparten av flyselskapets kommersielle flyruter i Norge.

De fleste rutene til og fra Skagen opereres på kommersielle vilkår. Skagen er utenom FOT-rutenettet. Det vil si de rutene som staten betaler for gjennom anbudskonkurranser. Andenes har avganger til Evenes, som ikke er en del av FOT-rutenettet.

Dette er anbudsrutene i Nord-Norge Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta. Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v. Lakselv – Tromsø v.v. Andenes–Bodø, Andenes–Tromsø v.v. Harstad/Narvik–Tromsø v.v. Svolvær – Bodø v.v. Leknes – Bodø v.v. Røst–Bodø v.v. Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim v.v. Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim v.v. Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim v.v. Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim v.v. Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim v.v. Kilde: Regjeringen.

Finansdepartementet har tidligere sagt at de ønsker én fast felles moms på 23 eller 25 prosent, noe som vil gjøre avgiftene høyere på blant annet persontransport, overnatting og mat.

Forslaget er sendt på høring, og det er i Widerøes høringssvar at flyselskapet varsler det omfattende kuttet i innenlandsruter.

– Økt moms fra dagens 12 prosent til 23–25 prosent kan innebære over 100 millioner i tapte inntekter som følge av passasjerbortfall, sier direktør for strategi og infrastruktur i Widerøe, Terje Skram, til avisa.

Flyselskapet argumenterer videre for at både flyseteavgift og CO2-avgift allerede gjør at flere av Widerøes flygninger ikke er lønnsomme, og at dette har rammet flyruter som er en del av «kollektivtrafikken» i distriktene, gjennom økte priser og redusert tilbud.

De ber regjeringen se til Sverige og Danmark som har henholdsvis 6 prosent moms og nullmoms på persontransport.

Høringsfristen for forslaget om felles momsavgift går ut 29. august. Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere sagt at hun tror det ikke vil bli aktuelt å justere opp alle merverdiavgifter.

Reagerer

Venstres Arne Ivar Mikalsen peker overfor Vol på at forslaget ikke kommer fra regjeringen, men fra et utvalg.

– Dette er en sak som er på høring. Da har Widerøe helt korrekt sendt et svar om de konsekvenser de mener en slik omlegging kan få. Ordet kan er viktig her. For Finansministeren sier «Jeg ser ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget foreslår, sa hun.» Det er altså ikke regjeringen som har foreslått dette, de har fått seg det forelagt fra departementet, sier Mikalsen.

– Mitt eget syn på saken er at regionalnettet ikke kan belastes med en slik omlegging. Derfor har jeg allerede sagt i fra der det har mest effekt, at dette ikke går an. Skal man innføre flat mva, så må andre ting justeres, slik Widerøe selv påpeker, sier Mikalsen.

Senterpartiets Kurt Jenssen peker på at Widerøe har sagt dette tidligere. Han advarer mot momsforslaget.

– Skagen-passasjerene blør sterkt økonomisk i dag og en slik økning vil selvsagt bli en forverring . Det kan se ut til at tiltakene Erna og hennes medløpere gjør for å forverre mulighetene i distrikts-Norge fortsetter. Den flyplassen med de dyreste billettene skal gjøres enda dyrere å bruke. Tragisk! sier Jenssen.