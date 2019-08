Bil kjørte i vannet ved fergeleie – livreddende førstehjelp pågår

Innenriks

Politiet fikk melding klokken 20.00, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Redningsskøyta og mannskaper fra brannvesenet kom til stedet omtrent klokken 20.15 og fikk dykkere i vannet. Tre personer ble da reddet ut av bilen, skriver politiet.

Det blir gitt livreddende førstehjelp på stedet.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor bilen havnet i vannet.

Lofotposten skriver at kriseteamet i Svolvær er varslet. Politiet jobber med å identifisere dem som var i bilen og varsle pårørende. Avisen skriver også at det kom ambulansehelikopter til stedet klokken 20:45. Noen minutter senere kom det også et Sea King redningshelikopter.

(©NTB)