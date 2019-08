Tre hentet opp fra vannet etter at bil kjørt gjennom autovernet

Innenriks

Politiet fikk melding klokken 20.00, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Redningsskøyta og mannskaper fra brannvesenet kom til stedet omtrent klokken 20.15 og fikk dykkere i vannet. Tre personer ble da reddet ut av bilen, skriver politiet, som ikke vet hvorfor bilen havnet i vannet. Politiets innsatsleder Maichel Lind sier til Lofotposten at bilen kjørte gjennom autovernet, og at den ligger på 25 meters dyp.

Avisen skriver at kriseteamet i Svolvær er varslet. Politiet jobber med å identifisere dem som var i bilen og varsle pårørende. Avisen skriver også at det kom ambulansehelikopter til stedet klokken 20:45. Noen minutter senere kom det også et Sea King redningshelikopter.

De tre er fløyet med Sea King-en og redningshelikopteret til Universitetssykehuset i Tromsø med ukjent helsetilstand.

Politiet vil ikke si noe om alder eller kjønn på de involverte, da de pårørende ikke er varslet. Politiet sier at de ikke kjenner årsaken til at bilen havnet i vannet.

Veien ved fergeleiet var stengt, men det er nå åpnet for normal fergetrafikk.