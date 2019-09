TV 2-måling: Arbeiderpartiet på opptur fire dager før valget

Innenriks

Arbeiderpartiet får 25,4 prosents oppslutning på TV2s kommunemåling torsdag, noe som er den beste oppslutningen for partiet på disse målingene siden mai. Det er en oppgang på 0,7 prosentpoeng i forhold til onsdagens måling.

TV-kanalen setter dette i sammenheng med at partiet ble størst i skolevalget, der resultatene ble kjent onsdag. Resultatet på målingen er likevel et godt stykke under oppslutningen partiet fikk i lokalvalget i 2015–33 prosent.

Høyre faller for fjerde dag på rad, denne gang med 1,2 prosentpoeng til 19,0. Også Senterpartiet faller mye, til 14,8 (-1,3). Frp ligger på 6,9 prosents oppslutning, det samme som onsdag.

MDG går fram 0,6 prosentpoeng til 7,3, mens bompengelistene går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 3,8 på TV2s torsdagsmåling.

Resultatene for de andre partiene: SV 7,7 (+0,2), Venstre 3,4 (0), KrF 3,9 (+0,4) og Rødt 3,4 (+0,1). Andre partier og lister støttes av 4,4 prosent.

Målingene er utført av Kantar. 2.097 personer er spurt og feilmarginen er på 1–2 prosentpoeng.

