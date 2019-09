Ving: 9.000 nordmenn berørt av Thomas Cook-konkurs

Innenriks

Litt over klokka 3 natt til mandag opplyste Thomas Cook selv på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen. Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.

I Norge er Ving heleid av Thomas Cook. Søndag kveld opplyste informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til E24 at 9.156 nordmenn er på reise med reiseselskapet på ulike destinasjoner i hele verden.

– 8.685 av kundene er på tradisjonelle charterreiser. De fleste er i middelhavsområdet i land som Hellas, Tyrkia, Bulgaria, Albania og Spania, uttalte hun til NTB søndag kveld.

Har ikke oversikt

Hva som nå vil skje med disse reisende, var ikke avklart ved 6-tiden mandag morgen. Informasjonssjefen i Norge svarte ikke NTB på gjentatte henvendelser etter at konkursen var et faktum.

– Vings eier Thomas Cook Group søkte konkurs tidlig i dag morges. Da flyselskapet som flyr flertallet av Vinggruppens gjester i Norden eies av Thomas Cook Group, vil reisende på mandag bli berørt av kansellerte flyreiser som et resultat av konkursen, skriver Ving på sine norske nettsider mandag morgen.

– Vi regner med å ha mer informasjon i løpet av dagen, men har foreløpig ikke alle svarene på hvordan Thomas Cook Groups konkurs vil påvirke oss, skriver Ving.

Fly innstilt mandag

Alle flyginger med selskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia er mandag innstilt, noe som direkte vil berøre 457 nordmenn som enten skal hjem eller reise ut på ferie. I alt tre charterfly skulle gått fra Norge mandag. I alt blir over 6.000 mennesker i Norden direkte berørt av konkursen mandag.

For hele Ving Norden er 34.460 reisende rammet av konkursen, opplyser Ving Norden som har hovedkontor i Sverige. Vinggruppen i Norden består av merkene Ving, Spies, Tjäreborg og Globetrotter.

– Helt til det siste har vi forsøkt å sikre våre reisendes flyreiser, men har innsett at det ikke er mulig, og vi har derfor inntil videre måttet innstille alle avganger mandag, sier Vinggruppens nordiske konsernsjef Magnus Wikner på selskapets svenske nettsider.

Reisegaranti

– Vi beklager virkelig situasjonen som har oppstått og besværet dette vil medføre for våre kunder, skriver Wikner.

Det var ved 6-tiden mandag fremdeles mulig å bestille reiser på Vings norske nettsider.

Ved en konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på deres nettsider ved å legge fram reisedokumenter og kvittering på betalt reise.

(©NTB)