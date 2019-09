Forsvarstopp: – Trenger en brigade til

Innenriks

– Skal vi ha evne til både å bidra i NATO og å ha et troverdig forsvar hjemme samtidig, trenger vi nok en brigade til. Så må vi fornye Hærens materiell og øke kampkraften og utholdenheten. Nå er Hæren for liten for den laveste oppgaven: Å forsvare norsk territorium inntil allierte forsterkninger kommer, sier Jakobsen til VG.

8. oktober skal forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen gi sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Hansen (H).

Jakobsen mener at Forsvaret ikke kan klare seg med en videreføring av dagens nivå.

– Hoveddilemmaet for hele Forsvaret, hvis vi skal gå videre med de samme ressursene som vi har nå, er at vi ikke er i stand til å holde ut til alliert hjelp kommer. Så det er det første vi må fikse, legger han til.

