Hurtigruten vurderer å flagge ut flere skip

Hurtigruten vurderer ulike flaggstater for minst fire av sine skip, skriver Klassekampen. Fra 1. januar 2021 kan rederiets skip seile under utenlandsk flagg, om de er på ekspedisjonscruise i norske farvann.

Skipene som trafikkerer de tradisjonelle anløpsstedene langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes, vil fortsatt seile under norsk flagg, presiserer kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten overfor NTB.

– Men i 20 år har vi seilt ekspedisjonscruise over hele verden med norsk og internasjonalt mannskap. Det skal vi også gjøre fremover, sier hun.

Ingen avgjørelse tatt

Taalesen sier det ikke er tatt noen avgjørelser når det gjelder en eventuell utflagging.

Hurtigrutens nyeste fartøy Roald Amundsen, som ble tatt i bruk i sommer, har 15 norske offiserer og et mannskap på 70–80 personer fra Filippinene. Også fartøyet Fram har norske offiserer og utenlandsk besetning.

Ifølge Klassekampen kan det også bli slik på fire andre skip.

Konkurranse

Samferdselsdepartementet åpnet for et par år siden for konkurranse om strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen som betjenes av elleve skip.

Rederiet Havila vant fram og skal fra 1. januar 2021 ha fire skip på ruten. Hurtigruten beholder sju skip, men rederiet får dermed fire skip «til overs». Det er disse fire som vurderes flagget ut for bruk til internasjonale ekspedisjonscruise.

Staten har også bestemt at det skal gjennomføres en virksomhetsoverdragelse. Det betyr i praksis at de fleste ansatte om bord på de fire skipene fra 2021 vil ha Havila som arbeidsgiver.

