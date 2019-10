Slik slår statsbudsjettet ut i hverdagen

Innenriks

Mat, drikke og tobakk

* Alkoholavgiften økes med 2 prosent, både for sprit, øl og vin. Dette er i takt med prisstigningen. Avgiften på lettøl økes også med rundt 2 prosent.

* Sukkeravgiften for brusdrikker består. Dermed blir det ikke noe prisfall på norsk brus, slik brusprodusentene hadde håpet på. Tvert imot blir avgiften prisjustert opp i budsjettforslaget.

* Tobakksavgiften økes med 1,9 prosent for sigarer, sigaretter, røyketobakk, snus og skråtobakk, en ren prisjustering.

Bil og motor:

* CO2-avgiften for bensin øker med 6,8 prosent og vil ligge på 1,26 kroner per liter neste år. Men for å kompensere for dette kutter regjeringen veibruksavgiften (bensinavgiften) med 6,5 prosent for bensin og 5,0 prosent for diesel. Veibruksavgiften vil ligge på 4,91 kroner per liter neste år, mot 5,25 i år.

* Avgiften for bioetanol kuttes med 54,9 prosent.

* Engangsavgiften for biler økes med 1,9 prosent. Avgiften gjelder ikke for elbiler.

Bompenger:

* Regjeringspartiene har tidligere varslet at folk som har store utgifter til bompenger, skal få trekke det fra på skatten gjennom et eget fradrag. Men dette forslaget er nå skrinlagt, ifølge VG.

– Vi har prioritert å følge opp bompengeavtalen, som gir mer lettelse i bompenger og som gir raskere effekt for bilistene, opplyser statssekretær Lars Joakim Hanssen (Frp).

Strøm:

* Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.

Lisens:

* NRK-lisensen fjernes, noe som har vært kjent en stund. I stedet skal NRK finansieres over skatteseddelen ved å redusere personfradraget i inntektsskatten. En husstand med to skattytere vil betale om lag det samme som tidligere, dersom de betalte lisens, opplyser regjeringen.

Netthandel:

* Som varslet, fjernes den avgiftsfrie grensen på 350 kroner når man kjøper varer på nett fra utlandet. Dermed blir disse varene dyrere. Det opprettes et system hvor de utenlandske nettbutikkene må registrere seg for å betale inn moms.

Skatt og sparing:

* Den maksimale eiendomsskatten kommunene kan ta, reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

* Grensene for boligsparing for ungdom (BSU) holdes uendret: Maksimalt sparebeløp per år er 25.000 kroner, og det totale beløpet er 300.000 kroner.

* Fradraget for fagforeningskontingent holdes på samme nivå som i år, 3.850 kroner.

Familie:

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Støtte til kosmetisk tannregulering bør fjernes, mener regjeringen. Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Reise:

* Bunnfradraget for pendlere øker fra 22.700 til 23.100 kroner, i tråd med anslått prisvekst.

* Flypassasjeravgiften økes fra 75 kroner til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

(©NTB)