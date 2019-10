Mer regn har gitt sterk vekst i vannproduksjonen

Innenriks

Det er Klassekampen som legger fram tallene fra Norges Vassdrags -og energidirektorat (NVE) sine analyser av det nordiske kraftmarkedet fram mot 2040.

Klimaendringene vil gjøre at det bare vil bli våtere og våtere framover, og det vil få følger for norsk vannkraftproduksjon – og har allerede fått det.

Nedbøren klimaendringene har medført i 2019, har gitt en ekstra vannkraftproduksjon på 3,5 terawattimer i år, som ville gitt 175.000 husstander strøm i ett helt år. Skulle vindmøller på land dekket samme behovet, måtte man hatt 400 stykker.

I år anslår NVE at den samlede kraftproduksjonen i Norge vil ende på 153 terawattimer, mens forbruket vil ende på 139 terawattimer, som gir en kraftbalanse med et overskudd på 14 terawattimer. I 2040 anslår NVE at Norge vil produsere 184 TWh, mens forbruket vil være på 159 TWh.