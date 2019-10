Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned

Innenriks

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners overtar kjedene. Selskapet skriver i en pressemelding at det har som mål å videreføre så mange butikker og arbeidsplasser i Vita-kjeden som mulig.

– Men det er allerede klart at en del butikker vil måtte stenge etter hvert. Konkursutsalget av varer vil starte umiddelbart i de butikkene som skal avvikles, skriver selskapet.

Selger ut varene fra Loco

Loco-kjeden, som ble etablert i 2017, vil bli avviklet. De 24 butikkene stenger så snart varene er solgt og lageret tømt. Konkursutsalg av varer starter umiddelbart i alle Locos butikker.

Butikkene i de to kosmetikkjedene holder åpent onsdag, og over 1.000 ansatte i 230 butikker over hele landet kan gå på jobb som vanlig.

De nye eierne har også besluttet at de beste tidligere Vita Exclusive-butikkene skilles ut i et eget selskap og drives videre under nytt navn.

Flere var interessert

Bostyrer Tom Hugo Ottesen opplyste til Dagens Næringsliv sent tirsdag at det ble en løsning.

– Boet er fornøyd med å få videreført drift. Normale forhandlinger, skrev han i en tekstmelding til avisen.

Flere interessenter meldte seg etter at konkursen var et faktum.

Jotunfjell Partners har kjøpt både varelager og rettigheter til varemerkene. Selskapet har spesialisert seg på å kjøpe opp selskaper i krise. I fjor tok de over butikkjeden Enklere Liv.

(©NTB)