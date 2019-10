Fakta om Mazyar Keshvari

Innenriks

* Født i Teheran i Iran 5. mars 1981. Kom til Norge som flyktning i 1986.

* Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i Oslo fra 2004 til 2006. Sentralstyremedlem i FpU fra 2008 til 2010.

* Medlem av Oslo bystyre for Fremskrittspartiet fra 2007.

* Leder i Oslo Frp fra 2017.

* Vararepresentant til Stortinget for Oslo fra 2005. Møtte for første gang som vara for partileder Siv Jensen i 2011. Fast møtende vara for Jensen i forrige og inneværende stortingsperiode.

* 17. oktober 2018 avslørte Aftenposten at Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted.

* Keshvari har erkjent forholdene, beklaget og tilbakebetalt 450.000 kroner.

* Saken ble behandlet i Nedre Romerike tingrett fredag 18. oktober som en tilståelsessak.

* Han ble fredag 25. oktober dømt til sju måneders ubetinget fengsel av tingretten. Påtalemyndighetens påstand var imidlertid på ubetinget fengsel i ett år og seks måneder.

* Keshvari har varslet at han ikke ønsker å anke dommen. Påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til spørsmålet ennå.

(Kilder: Wikipedia, Aftenposten, Stortinget, Oslo Frp)