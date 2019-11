Ap vil ha et tak på momsfritaket for elbiler

Innenriks

– Det er nok fordeler for de pengesterke nå, som til sammen har fått mer enn åtte milliarder i skattekutt siden 2013, sier Tajik til Dagens Næringsliv.

Hun mener det burde være en grense for hvor dyre biler staten subsidierer.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7.770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg, må ut med 569.000 kroner i statlige avgifter.

Grense på 600.000

I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet, som legges fram mandag, blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa.

– Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Golf eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar, må du legge i litt ekstra, sier Tajik.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021.

Reagerer

Både Norsk elbilforening og Norges Automobil-Forbund (NAF) reagerer på forslaget.

– Forslaget til Ap vil ramme over 75 prosent av elbilene som hittil er solgt i dette segmentet i år. Det er veldig dårlig miljø- og klimapolitikk å øke avgiftene på disse elbilene og gjøre dem enda mindre konkurransedyktige, skriver Norsk elbilforening i en epost til NTB.

Forbundet viser til at elbiler hittil i år utgjør 44 prosent av nybilsalget. I segmentet større biler er elektrifiseringsgraden 37 prosent.

NAF mener Ap med sitt forslag skaper usikkerhet blant folk som lurer på om de skal kjøpe elbil eller fossilbil.

– Det er altfor tidlig å snakke om å endre avgiftene på elbiler. De er fortsatt ikke konkurransedyktige, fremholder NAF.

(©NTB)