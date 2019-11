Arbeidsinnvandrere kan få nasjonalt ID-kort

Innenriks

– Det første som skjer er at nordmenn skal få dette nasjonale ID-kortet, men så tenker jeg at det er viktig at prosessen ikke stopper der, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Han sier at det er viktig at andre som har det han beskriver som et «aktivt forhold til Norge» også får ID-kortet, for å unngå svindel. Med det mener han for eksempel folk som jobber i Norge.

Bakgrunnen for skattedirektørens uttalelser er at to russere nylig er dømt for å ha sendt inn falske ID-dokumenter for arbeiderne sine, som jobbet i Norge. De to russerne fikk elleve måneders fengsel for å ha utgitt ukrainere for å være rumenere.

– Det er fullt mulig å lage et system hvor også utlendinger som er i Norge kan få sitt ID-kort, og sørge for at det er sikkert, men at det også er en tydelig forskjell på den norske versjonen av det ID-kortet og det utenlandske, sier Holte.

Politidirektoratet, som har ansvaret for ID-kortet, skal etter planen innføre det i løpet av 2020. De skulle vært innført i 2007.

(©NTB)