Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit

Torsdag ble det kjent at et sentralt brev i trygdesaken ble liggende i en skuff og dermed ikke nådde Stortinget – før nå.

– Hvis brevet hadde blitt skikkelig behandlet, kunne skandalen ha blitt oppdaget. I stedet ble mange flere mennesker uskyldig dømt i et år til. Nå peker alle piler på Anniken Hauglie, og sannsynligheten for at SV vil fremme mistillit, øker, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

– Gjentar hun det samme i Stortinget, er det slutt, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NRK.

Aldri besvart

Hauglie innrømmet overfor VG torsdag at et brev fra Nav, som ble sendt til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018, ble liggende i en skuff i flere måneder.

I brevet stiller Nav spørsmål om tolkning av norsk lov opp mot EØS-retten i forbindelse med en konkret sak. Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) spør om folk som ikke har vært yrkesaktive før de kom inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), har rett på å ta med seg AAP når de flytter til utlandet.

Brevet ble aldri besvart.

– Det er ulike grunner til at det har blitt liggende, men uansett skulle det aldri ha blitt liggende – det skulle vært besvart, sier statsråden til VG.

Skjerpet kritikk

Presset er allerede stort mot Hauglie, men et mistillitsforslag fra Rødt nylig fikk bare støtte fra partiets ene stortingsrepresentant. Etter brevtabben skjerper imidlertid opposisjonen kritikken.

– Det er svært alvorlige nye opplysninger og enda et eksempel på at alarmen kunne ha gått i regjeringen hvis informasjonen hadde blitt tatt på alvor. Men her ble det til og med lagt i en skuff, sier Øvstegård.

– Dette bekrefter SVs bekymring om at flere grupper kan være rammet av skandalen, sier han.

Aps Hansen mener brevtabben vitner om et «departement totalt uten rutiner og kontroll».

– Her har tusenvis av mennesker blitt rammet, og departementet har ikke evnet å fange opp signalene om at noe er galt, legger hun til.

Solberg får spørsmål

Det mye omtalte brevet blir omtalt og vedlagt i en ny korrespondanse fra departementet til kontrollkomiteen, som NTB har tilgang til.

Komiteen har stadig ikke fått svar på alle sine spørsmål i saken, og denne uken fikk også statsminister Erna Solberg (H) en rekke spørsmål hun må svare på fra Stortinget.

Det blir åpen høring i saken 9. januar, og kontrollkomiteen skal på sitt møte mandag drøfte nøyaktig program for høringen.

28. oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

