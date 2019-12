Moxnes mener hemmeligholdet rundt jagerflyrapport er strukket for langt

Innenriks

– Hele rapporten kan ikke være offentlig, det er Rødt enig i. Men mye av det som er hemmeligstemplet, uten at jeg kan si hva det er, er allerede offentlig kjent fra andre kilder. Da er det litt rart at Stortinget ikke kan forholde seg til den realiteten, sier Moxnes til Klassekampen.

Riksrevisjonen leverte i mai i år en rapport om de nye kampflyene F-35 der regjeringen får kritikk. De undersøkte støttefunksjonene på bakken for kampflyvåpenet. Moxnes mener at det hadde vært fornuftig med en offentlig debatt om deler av innholdet i den.

– Jeg kjenner ikke denne regjeringens innerste tanker. Men vi mener at denne regjeringen har en historie med å misbruke adgangen til hemmelighold i forsvars- og sikkerhetspolitiske saker. Ikke for å verne Norges sikkerhet, men for å verne seg selv og egne feil mot innsyn, sier Rødt-lederen, som trekker fram satellittsaken.

Moxnes mener det er unødvendig hemmelighold om enkelte ting i saken.

– Og det er et hemmelighold som nok også kan være bekvemt for regjeringen, sier han.

Forsvarsdepartementet sier at det ikke har noen kommentar til saken.

Rapporten skal behandles i plenum i Stortinget for lukkede dører i februar.

