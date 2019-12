Tetzschner rykker ut til forsvar for Solberg i trygdeskandalen

Innenriks

Fredag kom Ap, SV og Rødts medlemmer i komiteen med skarp kritikk av Solberg for ikke å svare på spørsmålet om hva hun tenker om at det gikk godt over en og en halv måned før justis- og innvandringsministeren og statsministeren ble orientert om alvoret i saken av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Det er to sider ved det spørsmålet. For det første impliserer det et faktum som ikke er avklart. Dette står så langt for spørrerens regning, som ber Solberg indirekte bekrefte en påstand som ikke er klarlagt. Dette er ugreit, sier Tetzschner til NTB.

– I virkeligheten er ikke dette et spørsmål, men en påstand som det ikke kan forventes at statsministeren forholder seg til, slår han fast.

For det andre er det helt irrelevant for saken hva statsministeren tenker og føler, mener Tetzschner, som selv satt i kontrollkomiteen i forrige stortingsperiode.

Komiteen har vist til Grunnlovens bestemmelser om opplysningsplikt overfor Stortinget. Men det er nok en skivebom, ifølge Tetzschner.

– Det er helt meningsløst å vise til opplysningsplikten. Det Grunnloven regulerer, er at sakene skal inneholde ikke bare riktige, men også fullstendige opplysninger, sier han.

