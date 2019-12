Sp-topp krever ambulansesjefens avgang

Innenriks

Stortingsrepresentant Geir A. Iversen for Finnmark Sp er oppgitt over at ambulanseflyene i Nord-Norge på nytt ble satt på bakken andre juledag. Akutt sykdom blant pilotene førte til at flyene ble stående mens nye piloter ble fraktet inn fra andre steder. Iversen viser til at direktør Øyvind Juell i helseforetaket Luftambulansetjenesten før jul bedyret at alt ble gjort for å sikre beredskapen gjennom jula.

– Det er en uholdbar situasjon i Finnmark. Det er Juells ansvar, og han må ta det ansvaret, sier Iversen som mener Juell må gå av, skriver Klassekampen.

Det er Luftambulansetjenesten som ga Babcock oppdraget med å drifte ambulanseflyene i Nord-Norge. Iversen mener den svekkende beredskapen fører til et dårligere helsetilbud for folk i landsdelen.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke å kommentere kravet om at Øyvind Juell bør gå av. Det gjør heller ikke Juell selv, får Klassekampen opplyst hos Luftambulansetjenesten.

Babcock Norge opplyser at beredskapen igjen er på plass etter at de fikk hentet inn friske piloter fra andre steder.

(©NTB)