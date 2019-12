Solberg vil utrede elektrifisering av Melkøya, Mongstad og Kårstø

Innenriks

Oppdraget har de fått av regjeringen ved statsminister Erna Solberg (H), som overfor avisa trekker fram de store olje- og gassanleggene på Mongstad, Kårstø og Melkøya i Hammerfest som eksempler på installasjoner som kan få ned utslippene ved hel eller delvis elektrifisering.

De store olje. og gassanleggene står for en betydelig del av utslippene, som Norge må kutte betydelig om vi skal nå EUs klimamål innen 2030.

Solberg sier at regjeringen ønsker å få oversikt over hvilke muligheter som finnes, og hva som er mulige hindringer.

Daglig leder i miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge, sier til Aftenposten at det er positivt at denne utredningen blir iverksatt, men at det er 15 år for sent. Han mener det vil være mer effektivt å kutte utslipp gjennom å utvikle CO2-fangst og -lagring.

(©NTB)