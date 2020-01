Flere fjelloverganger i sør åpnet igjen – flere stengt i nord

Innenriks

Både E16 over Filefjell, riksvei 15 over Strynefjell, samt riksvei 7 over Hardangervidda er åpnet. På sistnevnte strekning kan det imidlertid bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal har også blitt åpnet igjen. Det samme gjelder for riksvei 52 over Hemsedal og E134 Haukeli.

Riksvei 13 over Vikafjell er derimot fremdeles stengt på grunn av fare for ras. Den vil være stengt ut helgen, og det vil bli tatt en ny vurdering mandag klokken 9.

– Vanskelige kjøreforhold

På fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er det kolonnekjøring. Meteorologene advarer om at det er fare for vanskelige kjøreforhold.

– Det blåser opp igjen i fjellet. Vi har sendt ut varsel om fare for snøfokk og vanskelige kjøreforhold på de høyeste fjellovergangene, advarer Meteorologisk institutt, som oppfordrer bilister til å sjekke Vegvesenets overvåkingstjeneste 175.no for oppdatert informasjon.

– Det ligger an til en svært kortvarig vinterdag i lavlandet Østafjells. Det går over til mildvær i løpet av søndagen, opplyser meteorologene.

På Vestlandet er det sendt ut gult farevarsel på nedbør for det nye Vestland fylke, som nå består av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Uvær også i nord

Også flere steder i Nord-Norge er det vanskelige kjøreforhold søndag.

Fylkesvei 890 over Kongsfjordfjellet og fylkesvei 891 over Båtsfjordfjellet er stengt som følge av uvær. Det samme gjelder fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord, Hopseidet og Mehamn.

Det er kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet i Nordland. Også på E6 over Kvænangsfjellet og fylkesvei 889 på strekningen Snefjord og Havøysund er det kolonnekjøring.

Det er også kolonnekjøring på fylkesvei 98 over Ifjordfjellet, på fylkesvei 8072 mellom Mehamn og Gamvik, samt på fylkesvei 894 mellom Kollefjord, Kifjord kryss og Dyfjord.

Flere fergeavganger er innstilt mellom Bodø og Moskenes, mens fergen i Rødøybassenget er innstilt ut dagen, ifølge NRK.

