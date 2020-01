DN: Fare for ny Sas-streik i vår

Innenriks

Pilotstreiken omfattet samtlige av de 1.400 skandinaviske pilotene i selskapet. Disse gikk til streik som følge av misnøye med lønns- og arbeidsvilkårene i selskapet.

Dagens Næringsliv skriver at det også for de kabinansatte er særlig misnøye med vaktlisteordningen, der flertallet får vaktlistene for den neste måneden først 15 dager før måneden starter.

Avtalen skal fornyes i Norge, Sverige og Danmark nesten samtidig. I Norge varer den til utgangen av mars i år. Sas-forhandlingsleder Marianne Hærnes sier selskapets mål utformes i disse dager.

– Kampviljen er stor, sier leder Martinus Røkkum i Sas Norge Kabinforening. Han understreker imidlertid at han håper partene kan komme til enighet uten at passasjerer rammes.

Forhandlingene avsluttes ifølge DN sannsynligvis etter påsken, som starter den andre helga i april.

Pilotenes avtale sikret dem en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021, og andelen piloter med forutsigbar turnusordning økte fra 40 prosent til 60 prosent.

I resultatet for 2019s andre kvartal kom det fram at pilotstreiken hadde kostet SAS 650 millioner svenske kroner – rundt 590 millioner norske kroner.

