Svakere krone og høyere gullpriser gjør gullsmykker mer verdt

Tirsdag denne uka førte blant annet frykt for krig mellom USA og Iran til fallende aksjekurser på børsene i Asia til at gullprisen steg til 1.610 dollar per unse, som er høyeste nivå siden februar 2013.

Siden midten av april i fjor har prisøkningen vært 22 prosent på gull.

Takstmann og daglig leder i Gullsmed Heyerdahl, Thomas Heyerdahl, sier til Finansavisen at gullprisøkningen snart vil føre til langt høyere priser på gullsmykker og -ur, også i Norge, der varelageret er kraftig redusert etter julestria.

– Det blir betydelig dyrere for gullsmedbutikkene å fylle sine hyller på nyåret. Dermed vil også kundene måtte betale mer, hevder Heyerdahl.

På den annen side vil forbrukere som ønsker å selge gammelt gull nå få bedre betalt enn for bare noen måneder siden.

