Solid opptur for Arbeiderpartiet på fersk måling

Innenriks

Samtidig faller Senterpartiet 2,6 prosentpoeng til 16,6 prosent.

– Jeg er veldig glad for denne målingen, det er veldig positivt for oss, nå på nyåret. Vi ønsker selvfølgelig høyere tall, men dette er bra for oss nå, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Klassekampen.

Ved lokalvalget i september i fjor fikk Ap 24,2 prosent, ett av de dårligste valgresultatene i partiets historie.

Mandatberegningen gir Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til sammen 93 mandater på Stortinget. Det gir en majoritet på ni mandater. Samtidig er både Rødt og MDG over sperregrensen på 4 prosent og inne med henholdsvis åtte og ni representanter.

Regjeringspartiene får til sammen 59 representanter, og både Venstre og KrF ligger godt under sperregrensen, noe som gir de to partiene bare én stortingsrepresentant hver.

Stortingsrepresentant Guri Melby er langt fra fornøyd med 2,4 prosent for Venstre:

– Vi får masse ut av regjeringsdeltakelsen politisk, men vi sliter med å omsette det til oppslutning. Vi må ta disse tallene på alvor. Nå har det kommet flere målinger på kort tid som ikke er så gode for oss. Det er ikke tvil om at vi ligger for lavt, og det må vi gjøre noe med, sier Melby til Nationen.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 6,2 (-1,5), Ap 26,7 (5,4), Sp 16,6 (-2,6), KrF 3,2 (-0,8), Venstre 2,4 (-1,5), Høyre 21,3 (-1,3), Frp 10,9 (0,8), Rødt 4,8 (0,9) og MDG 5,3 (0,3).

Målingen er utført 7. og 8. januar av Norfakta for Klassekampen og Nationen. 1.000 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1 og 2,7 prosent og er størst for de største partiene. Endringene for Ap, Senterpartiet og Venstre er utenfor feilmarginen på denne målingen.

