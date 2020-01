Grande bekymret for Venstre-seire ved Frexit

Innenriks

På spørsmål fra NTB medgir Grande at Venstres ulike seire i regjeringsplattformen står i fare dersom dagens flertallsregjering skulle ende som en mindretallsregjering med Frp i opposisjon.

– Ja, det er klart. Det blir en helt annen måte å jobbe på overfor Stortinget. Men da må vi ha ambisjoner om at vi skal klare å finne nye arbeidsmåter hvis vi først blir satt i den situasjonen, sier Grande.

Regjeringen står i sin alvorligste krise etter at Høyre, Venstre og KrF tvang gjennom et vedtak mot Frps vilje om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes barn fra Syria.

– Vi gjorde et vedtak som vi var veldig klar på at vi mente var riktig. Og så skjønner jeg at det var vanskelig for dem. De må bare bestemme seg for hva de vil, sier Grande om diskusjonene som nå pågår i Frp om å gå ut av regjeringen.

– Er det bra eller dårlig for Venstre om Frp går ut av regjering?

– Det er to forskjellige regjeringer med to forskjellige forhold til Stortinget som må jobbe på to forskjellige måter, men utover det tror jeg ikke skal karakterisere hva som er lett og vanskelig, sier Grande.

