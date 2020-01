Ap om Hauglies avgang: – En innrømmelse

Innenriks

– Dette er en innrømmelse fra Erna Solberg på at Anniken Hauglie har et stort ansvar for Nav-skandalen. Det er det første jeg tenker, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen.

Hun reagerer kraftig på nyheten om at Hauglie går av som arbeids- og sosialminister før kontrollsaken er avsluttet. Konsekvensen blir at ansvaret løftes opp til statsministeren, advarer Hansen.

– Det er ikke slik at denne skandalen forsvinner fordi om de bytter ut Anniken Hauglie som statsråd. Denne skandalen er fortsatt like alvorlig. Hvis regjeringen prøver å rømme fra sitt ansvar nå, så gjør den en alvorlig feil, sier Hansen til NTB.

– De kan ikke rømme fra dette ved å bytte ut Anniken Hauglie. Erna Solberg og regjeringen er fortsatt ansvarlig, sier hun.

Hansen utelukker ikke at dette kan få Arbeiderpartiets støtte.

– Vi vil vurdere det, sier hun.

