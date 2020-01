Nordland fylkeskommune jubler over sykehusvedtak

Innenriks

– Dette har vært en krevende sak for mange i hele Nordland, og spesielt helgelendingene, sier fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll (Ap).

Høie presenterte mandag beslutningen om a legge et hovedsykehus på Helgeland til Sandnessjøen og et akuttsykehus til Mo i Rana.

– Høie har valgt å lytte til flertallet i fylkestinget og et samlet styre i Helse nord. Det er vi glade for, sier Norvoll, som framholder på at det har vært viktig for fylkestinget at begge sykehusene skal ha et fødetilbud.

(©NTB)