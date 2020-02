KrF-topp mener Sp og Frp har startet et kappløp mot bunnen i klimapolitikken

Innenriks

– Dessverre ser det ut som at Sp og Frp har startet et slags kappløp mot bunnen i klima- og miljøpolitikken. Det tror jeg vil styrke regjeringspartiene. Den regjeringen vi har, vil framstå med en tydeligere klimaprofil, sier Lunde til NTB.

Han mener de to partiene konkurrerer om å være best på å kutte i klima- og miljøavgifter, spesielt på drivstoff.

– Dette er to partier som ikke kommer til å bidra til å skjerpe klimapolitikken, mener Lunde.

Han sitter i sentralstyret og leder arbeidet med å meisle ut et nytt KrF-program før valget neste år. Da han inviterte partiet til å komme med innspill på landskonferansen sist helg, pekte han spesielt på klima som et tema de må jobbe med.

Grått

Nå tar han et oppgjør ikke bare med KrFs nylig fraskilte regjeringspartner Fremskrittspartiet, men også de to partiene han høsten 2018 mente KrF burde gå i allianse med: Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Jeg tror det er lettere å få gehør for KrFs klimapolitikk i den regjeringen vi sitter i nå, enn om vi hadde sittet sammen med Sp og Ap. Dem opplever jeg som veldig grå i klima- og miljøpolitikken, sier han.

Lunde støttet tidligere partileder Knut Arild Hareide i det interne retningsvalget høsten 2018. Hareide mente at KrF sto Sp nært i både saker og verdier og anbefalte KrF å søke samarbeid med dem og Ap.

Den røde siden tapte veivalget, men det hindret ikke Lunde i å bli med partileder Kjell Ingolf Ropstad da det ble forhandlet fram en regjeringsplattform med Høyre, Frp og Venstre. Nå har Frp hoppet av.

Venstres miljøprofil er veletablert, men Lunde mener han ser en positiv bevegelse i grønn retning også i Høyre. Han gleder seg over at fylkeslaget i Oslo nylig gikk inn for å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet.

Klimabistand

Ifølge Lunde er det ikke så stor forskjell på KrFs og Venstres miljøpolitikk, men han trekker fram at KrF er spesielt opptatt av å bruke bistandsmidler til klimatiltak i sør og bidra til å bygge opp fornybar energi i utviklingsland.

Lunde vedgår samtidig at det ikke nødvendigvis vil være klimapolitikken som trekker nye velgere til KrF neste år, men tilføyer:

– Jeg tror ikke et kristendemokratisk parti vinner velgere i 2021 uten å levere godt på klima og miljø. Mange ser på dette som et av vår tids store verdispørsmål, sier han.

– Angriper egen politikk

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Terje Halleland mener at KrF angriper sin egen klimapolitikk, ettersom de har støttet regjeringens klimapolitikk de siste seks årene.

Han reagerer på at Lunde mener Frp representerer et bunnivå i klimapolitikken én uke etter partiet forlot den samme regjeringen.

– Jeg forstår at KrF har behov for å finne noen saker som kan skaffe dem velgere, men å så til de grader ta avstand fra egen politikk kan neppe bidra i den retningen, sier Halleland til NTB.

– For Fremskrittspartiet er klimapolitikken viktig. Vi mener at bruk av markedet er et viktig tiltak. Det betyr at vi prioriterer tiltak som gir størst utslippsreduksjoner ut ifra kostnader. Vi trenger ikke symbolpolitikk nå, legger han til.

– Deler verdier med MDG

I høst valgte partileder Ropstad å yppe til strid med miljøbevegelsen, som han hevdet går til angrep på det kristne menneskesynet. Det fikk ikke minst Miljøpartiet De Grønne til å steile.

Lunde mener på sin side at KrF og MDG deler noen verdier som kan gi grunnlag for samarbeid.

– Begge partiene har et grunnleggende syn om at det ikke er økt vekst eller levestandard som er den fremste drivkraften, sier han, og viser til at begge går inn for kortere arbeidstid.

MDG er dessuten det eneste partiet som deler KrFs begeistring for kontantstøtten, påpeker Lunde.

