Barnehagekjeden har ifølge Klassekampen 237 barnehager i Norge og markerte i år for første gang sin egen merkedag, «Barnas hjertedag», 15. januar. Hensikten er at barna skal spre glede i nærsamfunnet. Læringsverkstedet er nå klaget inn til Forbrukertilsynet for ulovlig bruk av barn i markedsføring. Bilder viser at barnehagebarn blant annet delte ut ballonger og brosjyrer med logo og påskriften «Læringsverkstedet barnehager. Vi har hjerte for deg». Denne ble også lagt i postkasser og under vindusviskere av barna.

Forbrukertilsynet har ikke gjort en juridisk vurdering av saken ennå, men avdelingsdirektør med ansvar for Barn og Unge, Tonje Skjelbostad, mener hjertedagen tydelig har elementer av en markedsføringskampanje.

Markedsføringsloven er klar på at reklame skal være tydelig gjenkjennelig som reklame, og at man skal være særlig varsom både med å rette reklame mot barn og med å bruke av barn til reklame.

Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, avviser at dagen deres er en del av en markedsføringsstrategi.

– Hvis det er sånn at bruken av logoen skaper sånne diskusjoner, så tar vi det til oss og skal evaluere det, sier hun.

Hun sier det ikke var aktuelt å innhente tillatelse fra foreldre i forkant, fordi de ikke tenkte på hjertedagen som markedsføring.

