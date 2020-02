Rødt utfordrer Frp: – Nå er det vi som er den lille manns parti

Innenriks

Moxnes samler lørdag partiets landsstyre til årets første møte. Høyt på dagsorden står spørsmålet om hvordan partiet skal møte et Fremskrittspartiet tilbake i opposisjon.

Moxnes mener en ting er klart. Etter seks år i regjeringen kan ikke Frp lenger påberope seg å være partiet for mannen i gata.

– Den plassen står ikke lenger ledig. That seat is taken, som de sier i USA, sier Moxnes til NTB.

Frp har alltid profilert seg som den lille manns parti. Moxnes mener det er soleklart at det nå er Rødt som har overtatt den posisjonen.

– Vi har troverdighet som et parti som er anti-elite og taler den lille manns sak. Og vi skal fortsette å vise fram at Frp er et eliteparti som prioriterer det som er viktig for rikfolk, ikke for folk flest, sier Moxnes.

Tror Rødt får nøkkelrolle

Moxnes mener partiets anti-elite-image gir Rødt en nøkkelrolle på rødgrønn side når det gjelder å holde Frp i sjakk.

– Dessuten er vi raske på å reagere der de store partiene må ha lange interne prosesser. Så vi kan kaste oss rundt i saker som setter dagsorden før Frp rekker å vende seg om. Vi er også, til dels i likhet med Frp, villige til å gå i front med kontroversielle forslag, deriblant mistillit. Her vil Frp møte mye tøffere konkurranse enn tidligere, sier han.

Moxnes sier det blir viktig å fortsatt prioritere kampen mot Forskjells-Norge i strategien for å demme opp for Frp.

– Det er en sak hvor Frp er på defensiven. Blant annet vil vi fortsette striden om profitt i velferden. Det er en viktig sak for veldig mange, og den viser tydelig forskjellen på Rødt og høyresidens partier, sier Moxnes.

Mellom

Sivert Bjørnstad, som sitter i finanskomiteen for Fremskrittspartiet, gir Moxnes svar på tiltale:

– Jeg tror ikke den lille mann eller kvinne skriker etter å bli påført flere reguleringer, påbud og forbud. Jeg tror ikke folk flest eller norsk næringsliv skriker etter skatte- og avgiftsøkninger på 40 milliarder kroner. Radikal venstresidepolitikk har aldri vært for den lille mann, men for den store stat, skriver Bjørnstad i en epost til NTB.

– Frp har sørget for at skattetrykket i Norge er redusert, halvparten av lettelsene har gått til personer med en inntekt under 600.000. Vi har senket makstaket å eiendomsskatten, og den norske stat tar nå inn 20 milliarder kroner mindre i bilavgifter enn da vi tok over, skriver Bjørnstad.

Han mener Moxnes driver en ren ideologisk kamp mot private aktører i eksempelvis eldreomsorg og barnehager.

(©NTB)