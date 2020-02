Lofotværing dømt til ni års fengsel for drapsforsøk

Innenriks

Det var i november 2018 at episoden skjedde et sted i Lofoten. Noen måneder i forveien hadde det blitt slutt mellom mannen i 50-årene og hans kjæreste. Da han så kameraten og ekskjæresten gå hånd i hånd på kaia under en nattlig bytur, ble han rasende og tok fram en pistol.

– Jeg skal drepe dere begge to og spesielt deg, sa han til kameraten, ifølge dommen.

Han skjøt deretter to skudd, hvorav det ene traff kameraten i låret.

– Nå skyter jeg deg

– Hva er det du gjør – skyter du meg, sa kameraten.

– Ja, nå skyter jeg deg, sa mannen i 50-årene.

Han rettet deretter våpenet mot kameraten igjen og trakk av, men våpenet kilte seg slik at han ikke fikk avfyrt flere skudd.

Ekskjæresten forsøkte å roe ned mannen, men han slo eller dyttet henne unna.

Samtidig hadde kameraten dratt seg mot kaikanten og sluppet seg ned i havet. Mens han lå i vannet ropte mannen i 50-årene at han skulle henrette kameraten. Han trakk av igjen, men pistolen kilte seg på nytt.

En annen bekjent av de tre var også til stede under hendelsen.

Ifølge en vurdering fra en rettssakkyndig lege i etterkant traff kulen kun en halv centimeter unna hovedpulsåren i låret. Hadde den truffet hovedpulsåren, er legens vurdering at kameraten ville ha vært død i løpet av kort tid.

Vold og trusler

Under rettssaken i Lofoten tingrett var mannen også tiltalt for vold og trusler mot kameraten og ekskjæresten i forbindelse med en hendelse tre måneder forut for skyteepisoden.

Mannen i 50-årene erkjente seg ikke skyldig i tiltalen.

Han innrømte å ha avfyrt skuddene, men hevdet å ha siktet på låret til kameraten. Han erkjente derfor å ha påført kameraten grov kroppsskade.

Retten mente likevel at mannen kun erkjente det som fremsto som åpenbart, og mener at tilståelsen ikke skal få noen betydning i formildende retning.

– Tiltalte har utvilsomt hatt et ønske og et klart forsett om å drepe ham der og da ved at han skjøt ham, og deretter rettet våpenet mot tiltaltes overkropp og trakk av flere ganger uten at våpenet avfyrte skudd, samtidig som han sa at han skulle drepe ham, heter det i dommen.

Dermed ble han både dømt for drapsforsøk, og vold og trusler mot kameraten og ekskjæresten. Dommen på ni år er i tråd med aktors påstand.

