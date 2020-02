LO-lederen: Økt ulikhet er som gift

Innenriks

Tirsdag blir det klart hvilke hovedkrav LO samler seg om i årets tariffoppgjør når LOs representantskap møtes.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler nå at den voksende ulikheten i Norge vil være et hovedpremiss for årets oppgjør.

– Det er grundig dokumentert at ulikhetene vokser i landet, både når det gjelder formue og inntekt. Gapet mellom topp og bunn er blitt mye større, sier Gabrielsen til NTB.

Høy streikevilje

I en rekke bransjer er det varslet om stor frustrasjon og høy streikevilje foran årets hovedoppgjør. Økende ulikhet kombinert med eiere som har tatt ut store utbytter, har blitt oppgitt som årsak.

– Det er en stor forventning blant medlemmene om det nå er deres tur, og at de skal ha sin rettferdige del av kaka, konstaterer Gabrielsen.

– Det bør arbeidsgiverne merke seg, legger han til.

NHO-forbundet Norsk Industri, som drar i gang oppgjøret sammen med Fellesforbundet i det såkalt frontfagsoppgjøret, har på sin side varslet at årets oppgjør må bli «ekstremt nøkternt» og at lønnsveksten ikke bør overstige 3 prosent. Fellesforbundets leder Jørn Eggum har kontret med en forventning om at rammen ender nærmere 4 enn 3 prosent.

Truer den norske modellen

LO-lederen mener ulikhetstallene bør bekymre flere enn fagbevegelsen.

– Heldigvis er gule vester noe vi fremdeles forbinder med barnehagebarn på tur her i Norge. Men selv om vi ikke der i Norge i dag, må vi være obs og bevisste når vi ser den sosiale uroen knyttet til ulikhet i mange land, sier han.

Han viser til tall fra Teknisk beregningsutvalg som viser at mens de ti prosentene som tjener mest i Norge, har fått 107.000 kroner i økt reallønn de siste ti årene, så har de 10 prosentene som tjener minst, kun har fått 1.000 kroner. Samtidig har regjeringens skattekutt gikk Norges 1.000 rikeste personer 1,1 milliarder kroner mer siden 2013.

Gabrielsen kaller de økende forskjellene for gift inn i den norske modellen og det norske arbeidsmarkedet.

– I tillegg til å være blodig urettferdig, så undergraver det selve gullet i den norske modellen, som er små forskjeller og høy grad av tillit. Det gjør Norge til et godt land å bo i, og det gjør det norske arbeidslivet høyproduktivt og innovativt. Motsatt vil økende forskjeller bidra til mindre omstillingsevne, innovasjon og effektivitet, der er et viktig funn i ulikhetsstudiene til franske økonomen Thomas Piketty, sier LO-lederen.

Etterlyser jobbvekst

Gabrielsen mener Solberg-regjeringen må ta en stor del av ansvaret for de økende ulikhetene. Han anklager regjeringen både for å ha gjort for lite for å skape nye jobber og for ha økt forskjellene gjennom skatte- og avgiftspolitikken og ulike velferdskutt.

LO-lederen synes regjeringen de siste sju årene har skapt «oppsiktsvekkende få» jobber.

– Det har aldri vært brukt mer oljepenger, og kronekursen og renta er lav. Alt skulle ligge til rette for å skape flere jobber, men vi ser at sysselsettingsandelen er rekordlav, sier Gabrielsen, som anklager regjeringen for en passiv næringspolitikk.

– Det er ekstremt uheldig, fordi det viktigste tiltaket for å redusere økonomiske forskjeller, er å legge til rette for at flere er i jobb, sier han.

