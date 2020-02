Dette skjedde i natt

Innenriks

Mer enn 750 klager til NRK etter MGP-rot

Det er kommet inn over 750 klager til Kringkastingsrådet i kjølvannet av at en jury på 30 personer stemte fram de fire MGP-finalistene, uten å ha sett showet. Det bekrefter kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud overfor Medier24 søndag kveld.

– Jeg klarer ikke å gi noe eksakt tall før jeg har sortert skikkelig, men per nå kan det se ut som det er cirka 750 klager. Det med et forbehold om at dette er veldig grovtelling, sier han.

Mer enn 1.700 smittet

Tallet på døde i virusutbruddet i Kina øker til 1.765 mandag. Økningen kommer etter at 105 flere personer har dødd i landet det siste døgnet. Over 70.500 er smittet av covid-19-viruset.

Kinesiske myndigheter peker på at tallet på nye smittetilfeller synker, men Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det er for tidlig å si hvilken retning epidemien går.

Rekordsalg av alkoholfritt øl

I fjor ble det solgt 10,6 millioner liter alkoholfritt øl i Norge. Det er ny rekord.

Tallet gjelder hele drikkevarebransjen, og produsenten Ringnes mener at det stadig økende salget av alkoholfritt øl skyldes bedre utvalg og bedre kvalitet på produktene.

Svekket økonomi i Japan

Den japanske økonomien avsluttet 2019 med den største kvartalsvise nedgangen på mer enn fem år, ifølge offisielle tall.

Landets bruttonasjonalprodukt i siste kvartal i 2019 sank med 1,6 prosent fra forrige kvartal. En skatteøkning i oktober får skylden for nedgangen.

Én mann omkom i ulykke i Asker

En mann i slutten 30-årene døde etter en frontkollisjon mellom to personbiler i Asker søndag kveld der tre personer var involvert.

Mannen var alene i bilen, og det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet bekreftet at han var død klokka 23.06 søndag kveld.

