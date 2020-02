Rapport: Flere frivillige organisasjoner i Norge – bare ikke for tro og livssyn

Innenriks

Det viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivil­samfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunns­forskning og NORCE, der de har undersøkt utviklingen de siste ti årene.

Antallet frivillige nasjonale organisasjoner har økt fra 3.395 til 3.875, og lokale har en økning fra 86.700 til 95.300. Det er særlig «kultur og fritid»- og «bolig og økonomi»-sektorene som har økning, mens «tro og livssyn» er den eneste kategorien som går tilbake, melder Vårt Land.

– Hoved­grunnen til at tro- og livssynsfeltet ­skiller seg negativt ut, er at mange ­lokallag nedlegges eller blir sammenslått. Hovedgrunnen er en forgubbingstendens og ­dårligere rekruttering enn på andre felt, sier seniorforsker Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning.

Tro- og livssynsorganisasjoner har imidlertid økt inntektene, mye fordi de har lojale givere og dessuten mottar en del gjennom arv. For tro- og livssynsforeninger har andelen av pengegaver og arv i det totale inntektsbildet økt fra 36 til 41 prosent.

Til sammen har alle organisasjonene 9,5 millioner medlemskap, mot 8,9 millioner for ti år siden, en økning som gjenspeiler befolkningsøkning og viser at vi i snitt er medlem av 1,9 frivillige organisasjoner hver.

Ifølge rapporten har ramme­betingelsene for frivilligheten i Norge blitt forbedret, Størst utslag kom ­via ordningen med momskompensasjon og økt støtte fra tippemidler.

(©NTB)