Luftforsvaret legger ut utdanning av flyteknikere på anbud

Innenriks

Det er Klassekampen som melder at Forsvarets logistikkorganisasjon nå søker etter private tjenester «i markedet for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning» på den offentlige anbudsportalen Doffin.

En privat utdanning av flyteknikere skal ifølge anbudsteksten finne sted i Kristiansand, der Luftforsvarets skolesenter i Kjevik også ligger. Der har de i flere år hatt problemer med å nå målet med over 40 nye teknikere i året og har et underskudd på 20 til 25 stykker hvert år.

Før regjeringen la ned Forsvarets egen grunnutdanning for flyteknikere, ble den advart blant annet av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i 2016.

– Jeg er bekymret for at manglende konsekvensvurderinger kan bidra til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning, skrev Bruun-Hanssen i en kommentar til regjeringens langtidsplan for Forsvaret det året.

I en epost til Klassekampen bekrefter talsmann for Luftforsvaret Stian Roen underskudd på flyteknikere etter at de siste elevene ble uteksaminert i 2017. Roen skriver at Luftforsvaret har flere tiltak iverksatt, inkludert økt rekruttering av lærlinger og ferdig utdannede teknikere, innleie av flyteknikere fra Kongsberggruppen og et offentlig-privat samarbeid om utdanning av flyteknikere.

