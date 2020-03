Leger frykter for få sykehusplasser ved virusutbrudd

Innenriks

Helsedirektoratets risikovurdering for koronasmitte i Norge fra februar går ut på at nesten hver fjerde nordmann kunne bli smittet. Gitt en vurdering over hvor mange av de smittede som blir så syke at de krever sykehusinnleggelse, vil norske sykehus ha behov mellom 1.400 og 2.800 intensivplasser. Det er langt flere enn vi har i dag, skriver NRK.

Mandag klokken 10 skal leger og helsefaglige fra hele landet ha et stort nettseminar hvor de skal få en ny risikovurdering av koronaviruset. Der kan smittefaren bli vesentlig oppgradert.

– Dette blir en utfordrende situasjon for norske sykehus. Det har vi pekt på mange ganger. Det er det vi kan si så langt, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Søndag ettermiddag rapporterte Folkehelseinstituttet om at 169 personer i Norge så langt har testet positivt på koronavirus.

Flere leger har uttrykt at det ikke vil være sykehusplass til alle dersom viruset sprer seg raskt.

Intensivlege Kristian Strand ved Universitetssjukehuset i Stavanger skrev fredag på Twitter at sykehuset kunne risikere mellom 900 og 9.000 intensivpasienter de neste månedene. Den faste bemanningen på avdelingen er åtte pasienter.

– Observer karantener, vask hendene, skriver legen.

