Forsikringsselskaper lover å dekke avbestillinger

Innenriks

Etter regjeringens råd til nordmenn om å ikke dra på fritidsreiser, har Gjensidige Forsikring, Europeiske Reiseforsikring og Tryg Forsikring valgt å dekke alle avbestillinger.

Dette gjelder alle avreiser fram til 26. mars. For reiser etter dette avventer selskapene oppdaterte råd fra Utenriksdepartementet.

– Vi er midt i en nasjonal og internasjonal krise, og vi har også et ansvar for at alle skal komme seg ut av dette på en så god måte som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring.

Han forklarer at de har fått rekordmange henvendelser de siste dagene, med rundt fire ganger så mange som normalt.

De som avbestiller må først ta kontakt med reiseselskap, flyselskap og hotell for å finne ut hva som kan refunderes, deretter vil forsikringsselskapene dekke resten.

