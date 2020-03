Oppfordrer folk til å ikke hamstre laktosefrie produkter

Innenriks

Det er Avisa Nordland som omtaler saken om Tuva (12) som møtte tomme butikkhyller i Bodø-butikken.

«Tuva og jeg mistenker at folk har hamstret laktosefrie produkter fordi de er ekstremt lang holdbarhet på produktene, ikke fordi de trenger laktosefrie produkter», skriver Katrin Kummernes på Facebook. Til NTB sier hun:

– Dette er en antakelse altså, ikke forskning. Vi har aldri tidligere opplevd at lokalbutikken var tom for laktosefrie produkter. Og nå var det altså helt rensket. Da slo det meg at folk som hamstret, har tenkt det var ekstra lurt å kjøpe produkter som har flere måneder lang holdbarhet.

Oppdagelsen ble gjort i Coop Extra i Bankgata i Bodø. Tuva skrev selv en epost på eget initiativ til lokalavisa om mor og datter som ble nødt til å kjøre langt for å sikre helgehandelen.

