Opposisjonen forhandler om utvidet krisepakke til næringslivet

Innenriks

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Tiltakene vil koste staten 6,5 milliarder kroner.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen bedyrer at det nå ikke er noen som er opptatt av å slå politisk mynt på situasjonen.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som skaper trygghet for tusenvis av bedrifter og ansatte i bedrifter rundt om i landet som er urolige og bekymret, som er redd. Da er det ikke tiden for spill, understreker hun overfor TV 2.

Jensen får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi skal møte statsministeren om et par timer. Det skal være holdningen overfor regjeringen. Vi må arbeide raskt, og det viktigste er helsesiden av dette. Å unngå at flere blir smittet, slik at vi får uverdige tilstander i sykehusene, sier Støre.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier partiene nå jobber sammen for å finne gode løsninger for alle innbyggerne, for mange hundre tusen arbeidstakere og for arbeidsgiverne.

(©NTB)