Titusener av arbeidstakere sendes hjem

Innenriks

– På under én uke har Nav mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten 4 prosent av den norske arbeidsstyrken, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

Antallet nye permitteringer, arbeidsledige og sykemeldte er allerede langt høyere enn både under finanskrisen i 2008/2009 og under oljeprisfallet i 2014.

For en uke siden ble det innført drastiske tiltak for å hindre spredning av det smittsomme viruset i Norge, noe som raskt lammet store deler av økonomien fullstendig.

Svimlende tall

Nav har på en uke mottatt 105.000 søknader om permittering. De overordnede prognosene og anslagene fra de store arbeidsgiverorganisasjonene er lite lystig lesning.

NHO Reiseliv advarte allerede søndag om at 100.000 arbeidstakere i sektoren kan bli permittert. Samme dag varslet NHO at åtte av ti bedrifter i en undersøkelse hadde svart at de vurderer å permittere ansatte på grunn av koronaepidemien.

Forrige uke varslet 118 virksomheter Nav om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer på ti eller flere ansatte. Nær samtlige av disse varslene gjaldt permitteringer, opplyste Nav onsdag.

Flybransjen og reiseliv

Luftfarten er trolig aller hardest rammet av de norske bransjene. De tre selskapene SAS, Norwegian og Widerøe har hittil permittert totalt 18.300 ansatte. Tusener av avganger er innstilt, og etterspørselen etter flyreiser har nærmest tørket helt ut.

Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene på landets største flyplasser, permitterer samtidig over 1.000 personer. Over 500 ansatte i Lufthavntjenesteleverandøren Aviator har fått varsel om det samme.

Også hotellnæringen rammes umiddelbart hardt. Giganten Nordic Choice Hotels permitterer 7.500 ansatte, men også mindre arbeidsplasser som Hotell Ullensvang, Oslo Plaza og Malangen resort permitterer titalls arbeidstakere. Ni av ti av Fellesforbundets 1.600 medlemmer i hotell og restaurant i Hordaland er permittert. Det samme er 1.500 ansatte i Umoe Restaurants.

Også til sjøs er det bråstopp. Color Line, Fjord Line og Hurtigruten permitterer totalt minst 2.300 ansatte.

Mange bransjer

Norsk økonomi rammes også hardt av at oljeprisen faller som en stein, og onsdag lå langt under 30 dollar fatet. Omtrent 1.000 ansatte i oljebransjen har ifølge Safe fått varsel om permittering, og Aker Solutions har sendt ut varsel om det samme til alle sine 6.000 ansatte i Norge. IKM-gruppen har varslet 400 av 2.500 ansatte om permittering.

Mens oljeprisfallet i 2014 fremfor alt rammet Sør- og Vestlandet, har koronakrisen umiddelbart fått følger for hele landet og langt flere bransjer.

Treningssenterkjeden Family Sports Club permitterer 1.900 ansatte, mens Sats har sendt ut varsel om det samme til 4.000 ansatte.

Skianleggene i Hemsedal, Trysil, Hafjell og Kvitfjell permitterer de fleste av rundt 1.000 personene som er ansatt i primærvirksomheten.

Serviceselskapet ISS permitterer over 2.500 ansatte, 1.200 ansatte permitteres som følge av nedstengningen av en rekke interiørbutikker, og Kid har sendt ut 1.100 permitteringsvarsler.

Innen idretten har Kolbotn, Avaldsnes, Arna-Bjørnar, Strømsgodset, Sandefjord, Viking, Kristiansund og Sogndal alle varslet permitteringer.

