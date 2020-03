Innenriks

– Russefeiringen er et privat arrangement, og det er ikke Kunnskapsdepartementet som er ansvarlig for det. Men vi ønsker å ha en god dialog med elevene i skolen om hvordan situasjonen kan løses på en best mulig måte slik at vi unngår smitte, sier Melby.

Helseminister Bent Høie (H) understreker at de samme smittevernsreglene gjelder for russen.

– Man skal ikke være mer enn fem i samme gruppe i det offentlige rom, og holde minst en meter avstand, sier han.

