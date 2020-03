Melby ber kommunene gi flere muligheten til å gå på skole eller i barnehage

Innenriks

– Mange kommuner har hatt restriktiv praksis på grunn av smittevernhensyn, men vi ber kommuner om å se på mulighetene for å utvide tilbudet for sårbare barn og unge, sa Melby på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Hun understreker at det er viktig at avgjørelser blir tatt lokalt og med smittevernmyndigheter, men at de har fått rapporter som sier at det er grunn til å tro at flere barn kan få et tilbud.

– Mange elever og barnehagebarn har mistet en trygg arena nå som skoler og barnehager er stengt. Derfor er det viktig at vi gir disse barna et tilbud hvor de kan treffe trygge og gode voksne. Familier trenger ikke ha store, alvorlige problemer for å få plass på skolen eller i barnehagene til barna sine i den krevende situasjonen mange står i nå, sier Melby i en pressemelding.

– Min klare oppfordring til lærere og barnehagelærere er at de må ta kontakt direkte med både foreldre og elever, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i pressemeldingen.

(©NTB)