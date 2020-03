Hareide positiv til SVs postforslag

Innenriks

SVs Arne Nævra foreslo forrige uke at Posten bør levere mat og medisiner til husstander i karantene og mennesker i risikogruppen.

– Jeg ser at Posten kan fylle en rolle i den situasjonen Norge nå er oppe i, skriver Hareide i sitt svar.

Han viser til at Posten selv er positiv og klar til å gjøre andre oppgaver enn det som er deres kjernevirksomhet, levering av post, pakker og gods, fortsetter Hareide.

– Husk at Postens bud er over hele landet, og kommer innom eller kjører forbi alle husstander nesten daglig. Her ligger et stort tjenestepotensial, sa SVs Arne Nævra til Dagsavisen forrige uke.

Samferdselsministerne minner om at det er flere selskaper som tilbyr hjemleveringstjenester av mat og pakker.

– Jeg vil i tiden fremover følge med på om situasjonen tilsier at det blir behov for at staten kjøper denne typen tjenester, skriver Hareide.

