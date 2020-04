Sju omkom i trafikken i mars

Innenriks

Fire mistet livet i møteulykker, mens tre døde i singelulykker. Alle var menn.

Koronaepidemien har ført at trafikken i de store byene er redusert med nær 40 prosent i forhold til ukene i forkant. Det har likevel ikke påvirket dødstallene i trafikken.

– De alvorligste ulykkene har ofte sammenheng med høy fart, rus og manglende oppmerksomhet. Det kan faktisk hende at disse risikofaktorene blir mer fremtredende når trafikkmengden blir mindre, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Fire av de omkomne var bilførere, én var passasjer, mens to var syklister.

I første kvartal har til sammen 24 personer mistet livet langs norske veier. Det er åtte flere enn i samme periode i fjor. 20 menn og fire kvinner har omkommet i trafikken så langt i år.

– Tallene for 2020 er så langt alvorlig høye, og vi må jobbe hardt for at ulykkestallene skal bli lavere enn i 2019. Det krever innsats fra alle aktører og bevissthet hos alle trafikanter, påpeker Johansen.

