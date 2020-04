Fraråder pårørende å hente hjem demente

Innenriks

For å stanse smittespredning er det innført adgangskontroll for besøk på sykehjem. Det betyr i praksis et besøksstopp, og kontakt via skjerm, skriver Vårt Land. Det er i dag rundt 40.000 sykehjemsplasser i Norge, der rundt 80 prosent av beboerne, minst 32.000, er personer med demens.

Nasjonal­foreningen for folkehelsen, som blant annet arbeider for å bekjempe demens, advarer mot å bryte opp i faste rutiner i hverdagen og hente dem til pårørendes hjem.

– Dette er syke mennesker som har behov for daglig opp­følging av kompetente mennesker. Å ha dem hjemme vil ikke være godt for verken de syke ­eller de pårørende, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Hun påpeker at endring skaper stress for demente mennesker.

– Har man først slått seg til ro, kan det å flytte plutselig skape uro og til og med være med på å forverre tilstanden, sier Gerhardsen.

